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Шохин заявил о готовности бизнеса вложиться в системы отражения воздушных атак

Российский бизнес готов профинансировать развитие системы раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия страны. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Российский бизнес готов профинансировать развитие системы раннего обнаружения, оповещения и отражения воздушных атак на промышленные предприятия страны. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам господина Шохина, предприятия готовы защищать не только себя, закупая системы РЭБ или ПВО. «Даже как бы вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и уничтожения за счет тех или иных систем перехватов, БПЛА и ракет, которые действительно где-то на линии боевого соприкосновения должны уничтожаться», — сказал он в интервью «Вестям».

Об обсуждениях такой системы российскими компаниями и государственными органами Александр Шохин рассказал еще на прошлой неделе. Ее необходимость обусловлена тем, что в условиях вооруженного конфликта страны НАТО пытаются «испытать многие разработки, в том числе в области искусственного интеллекта», пояснял глава РСПП.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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