Шохин заявил о готовности бизнеса вложиться в системы отражения воздушных атак

По словам господина Шохина, предприятия готовы защищать не только себя, закупая системы РЭБ или ПВО. «Даже как бы вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и уничтожения за счет тех или иных систем перехватов, БПЛА и ракет, которые действительно где-то на линии боевого соприкосновения должны уничтожаться», — сказал он в интервью «Вестям».