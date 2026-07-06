Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о поражении в городе Вишневое склада горюче-смазочных материалов, запасы которого использовались для экстренного снабжения топливом подразделений ВСУ в зоне боевых действий. По информации украинских источников, на данном объекте также находился крупный склад боеприпасов, детонация которых повлекла за собой оцепление территории полицией, изменение графика движения поездов и срочную эвакуацию более чем 500 местных жителей. В результате взрывов в городе также было зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха из-за густого черного дыма.