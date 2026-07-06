Суд отказал оператору «Северного потока-2» в компенсации за подрыв объекта

После подрыва газопроводов страховые компании решили не выплачивать компенсации, поскольку, по их оценке, взрывы связаны с боевыми действиями либо были заказаны государством. Nord Stream оспорил решение в суде в 2024 году. Истец утверждал, что военные действия — фон, а не причина подрыва, поскольку трубопровод не находился в зоне конфликта, а его подрыв не был частью плана. Юристы Nord Stream также отмечали, что взорвать объект могли диверсанты, не аффилированные с госструктурами.