Лихачев сообщил об ударе ВСУ по пожарной части в Энергодаре

«Во-первых, пожарная часть Энергодара — это обеспечение безопасности жителей, а значит, и работников атомной станции. Но и у этой пожарной станции есть своя миссия в обеспечении и Запорожской АЭС — это очень четко отфиксировали работники МАГАТЭ, об этом сигнализировали устами генерального директора», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).