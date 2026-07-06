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Лихачев сообщил об ударе ВСУ по пожарной части в Энергодаре

ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает безопасность Запорожской АЭС, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Источник: РБК

ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает безопасность Запорожской АЭС, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, за прошедшую неделю к уже зафиксированным атакам добавилась атака на пожарную часть Энергодара. Лихачев назвал это «ужасным событием» в сфере безопасности станции.

«Во-первых, пожарная часть Энергодара — это обеспечение безопасности жителей, а значит, и работников атомной станции. Но и у этой пожарной станции есть своя миссия в обеспечении и Запорожской АЭС — это очень четко отфиксировали работники МАГАТЭ, об этом сигнализировали устами генерального директора», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В июле Лихачев сообщал, что ВСУ ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2 в Курчатове. По его словам, атаку совершили, предположительно, беспилотником.

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