Липецкий губернатор сообщил об осложнении ситуации с топливом в регионе

За последние дни в Липецкой области стала сложнее ситуация с топливом, особенно с бензином АИ-95, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Основная причина — сбои в работе заводов, производящих топливо. Из-за этого ряд операторов, работающих в регионе, столкнулся с трудностями при поставках бензина в Липецкую область», — отметил Артамонов.
Как отметил губернатор, горючее на некоторых заправках есть, но из-за массового наплыва водителей на заправках образуются очереди, и бензин быстро заканчивается.
«Спасибо тем, кто заправляется по необходимости. В правительстве области и подведомственных организациях уже свели к минимуму все служебные поездки. Только по острой необходимости», — добавил глава региона.
На фоне сложившейся ситуации с горючим власти продлили временный режим продажи топлива. Приоритетное право на заправку сохраняют скорая помощь, МЧС, коммунальные службы и общественный транспорт.
В настоящее время идут переговоры с топливными компаниями о наращивании поставок горючего.
С 24 июня в Липецкой области действуют ограничения на объем отпускаемого на автомобиль топлива: автомобилистам продают не более 30 л бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 на одну машину. Заправка осуществляется только непосредственно в бак транспортного средства.
Полные или частичные меры по контролю за отпуском топлива за последние месяцы затронули более 60 регионов России.
По словам вице-премьера Александра Новака, сбои с поставками топлива носят локальный характер. Он отмечал, что в стране ранее были сформированы резервы именно для таких случаев, и поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки в регионы.
Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который, среди прочего, вводит меры по обеспечению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Поправки, в частности, стимулируют импорт топлива из ЕАЭС и дальнего зарубежья за счет увеличенного демпфера, распространяют акцизные выплаты на топливо, полученное смешением прямогонного бензина с другими компонентами, и продлевают сроки модернизации крупных НПЗ.
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