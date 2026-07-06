Россия впервые экспортировала пропан в Армению через Азербайджан

В конце октября 2025 года Баку и Ереван взаимно отменили ограничения и запреты на транзит грузов, которые действовали с конца 1980-х годов. Первым грузом, прошедшим по маршруту Баку-Тбилиси-Ереван, стало казахстанское зерно. Россия с того момента отправила через Азербайджан в Армению 36 тыс. т зерна, до 8 тыс. т удобрений, 133 т алюминия, 68 т гречневой крупы и 414 т антрацита.