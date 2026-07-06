Никитин: В аэропортах России могут появиться фонтанчики с горячей питьевой водой

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что в аэропортах страны в будущем могут появиться фонтанчики с горячей питьевой водой. Об этом он рассказал на Радио «Комсомольская правда».
Министр отметил, что в некоторых российских аэропортах уже начали ставить фонтанчики с питьевой водой — пока что холодной, но со всем необходимым контролем качества подаваемой в них воды.
По словам Никитина, идею с разными температурами в питьевых фонтанчиках он подсмотрел в Китае. В аэропортах КНР ставят два фонтанчика, которые позволяют не только пить воду, но и использовать кипяток для заваривания лапши.
«Я думаю, учитывая количество китайцев, которые к нам приезжают, я думаю, что за горячей водой дело не задержится», — резюмировал Никитин в беседе с корреспондентом KP.RU.
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