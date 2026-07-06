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Никитин: В аэропортах России могут появиться фонтанчики с горячей питьевой водой

Глава Минтранса заявил, что в российских аэропортах уже начали устанавливать фонтанчики с качественной питьевой водой.

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что в аэропортах страны в будущем могут появиться фонтанчики с горячей питьевой водой. Об этом он рассказал на Радио «Комсомольская правда».

Министр отметил, что в некоторых российских аэропортах уже начали ставить фонтанчики с питьевой водой — пока что холодной, но со всем необходимым контролем качества подаваемой в них воды.

По словам Никитина, идею с разными температурами в питьевых фонтанчиках он подсмотрел в Китае. В аэропортах КНР ставят два фонтанчика, которые позволяют не только пить воду, но и использовать кипяток для заваривания лапши.

«Я думаю, учитывая количество китайцев, которые к нам приезжают, я думаю, что за горячей водой дело не задержится», — резюмировал Никитин в беседе с корреспондентом KP.RU.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ.

Российские высокоскоростные поезда, условия для семей с детьми в самолетах и такси и беспилотный транспорт: Большое интервью министра транспорта Андрея Никитина Радио «КП».

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