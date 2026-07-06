Новосибирский губернатор объяснил, почему объявили опасность БПЛА

Режим беспилотной опасности в Новосибирской области объявили из-за сообщений жителей, якобы видевших дроны в области, и ситуации в соседнем регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
РСЧС сообщила о введении режима беспилотной опасности в Новосибирской области поздно вечером 6 июля. Такой режим в регионе ввели впервые с начала военной операции.
«Это было сделано РСЧС на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе, а также заявлений граждан, якобы видевших БПЛА», — написал Травников.
Он отметил, что во время проверки обстановки в небе Новосибирской области не обнаружили дроны, так что режим беспилотной опасности отменен.
В своем сообщении Травников не уточнил, о каком именно соседнем регионе идет речь. 6 июля режим беспилотной опасности также объявили в Омской области — там впервые перехватили дроны. Позднее глава региона Виталий Хоценко сообщил, что под удар беспилотников попал нефтеперерабатывающий завод в области.
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