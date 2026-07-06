Трамп заявил о визите Си Цзиньпина в США в конце сентября

Ранее, 14−15 мая, Трамп сам посетил Пекин. Госсекретарь США Марко Рубио в начале июня отмечал, что осязаемых результатов того визита немного, а его главной целью было «прямое взаимодействие» лидеров двух стран. Ожидается, что предстоящая встреча станет новым этапом в диалоге Вашингтона и Пекина.