Трамп заявил о визите Си Цзиньпина в США в конце сентября

«К примеру, президент Си приезжает сюда к концу сентября. 24-го, насколько мне помнится», — сказал глава американской администрации.
Ранее, 14−15 мая, Трамп сам посетил Пекин. Госсекретарь США Марко Рубио в начале июня отмечал, что осязаемых результатов того визита немного, а его главной целью было «прямое взаимодействие» лидеров двух стран. Ожидается, что предстоящая встреча станет новым этапом в диалоге Вашингтона и Пекина.
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