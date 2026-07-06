Число пострадавших при ударе дрона по автобусу выросло до семи

За несколько часов до этого врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на трассе Никольское — Таврово. У десятилетнего мальчика диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму.