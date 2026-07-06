Число пострадавших при ударе дрона по автобусу выросло до семи

Количество пострадавших при ударе дрона по автобусу в Белгородской области увеличилось до семи человек — в больницу положили 16-летнего молодого человека с осколочным ранением голени, сообщил региональный оперштаб.
«Количество пострадавших при атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа увеличилось до семи человек. В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени», — говорится в сообщении.
Ранее власти сообщали о шести пострадавших, среди которых были двое детей — годовалая девочка и десятилетний мальчик.
По данным оперштаба, в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон повредил автомобиль, взрыв второго беспилотника задел частный дом, надворную постройку и еще одну машину.
В Белянке Шебекинского округа дрон атаковал предприятие, повредив окна, фасад и грузовик. В Красном Октябре Белгородского округа от детонации дрона пострадал инфраструктурный объект, а в Борисовке дрон повредил автомобиль.
За несколько часов до этого врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на трассе Никольское — Таврово. У десятилетнего мальчика диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».