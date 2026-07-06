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Минобороны Британии заявило о сближении самолета ВС России с авианосцем

Российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море и сбросил гидроакустические буи. Об этом заявили в пресс-службе британского Минобороны.

Российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море и сбросил гидроакустические буи. Об этом заявили в пресс-службе британского Минобороны.

Самолет морской авиации ВМФ пролетел «неоправданно близко» к HMS Prince of Wales и не отвечал на международные сигналы безопасности, сообщили в ведомстве. Там назвали акцию «небезопасной и непрофессиональной».

«Два истребителя F-35 Королевского флота с HMS Prince of Wales перехватили самолет и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул этот район», — указано в публикации. По данным издания Politico, инцидент произошел 2 июля.

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