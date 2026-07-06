Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвлекающим манёвром заявления европейцев о готовности к диалогу с Москвой. Он подчеркнул, что ЕС стремится стать военизированным авангардом антироссийского Запада. По его словам, главная задача Европы — сохранить киевский режим как инструмент давления на Россию, а заявления о диалоге позволяют выиграть время для наращивания ВПК.