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В Брюсселе оценили последствия отставки правительства в Молдавии

В Брюсселе заверили, что смена кабинета министров в Кишинёве не отразится на двустороннем сотрудничестве. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге отметил, что в ЕС внимательно следят за политическим процессом в республике и рассчитывают на скорейшее формирование нового состава правительства.

В Брюсселе заверили, что смена кабинета министров в Кишинёве не отразится на двустороннем сотрудничестве. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге отметил, что в ЕС внимательно следят за политическим процессом в республике и рассчитывают на скорейшее формирование нового состава правительства.

Ламмерт выразил надежду, что переходный период пройдёт спокойно, в строгом соответствии с конституционными нормами. По его словам, в Еврокомиссии не сомневаются в способности страны удерживать набранный темп реформ, необходимых для дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Напомним, что отставка премьер-министра Александра Мунтяну была объявлена 3 июля. Причиной послужил разразившийся в стране правительственный кризис, спровоцированный фактами злоупотреблений при назначениях на госпредприятия, а также необоснованными денежными выплатами сотрудникам. Мунтяну возглавлял кабинет с 1 ноября 2025 года.

Теперь президент Майя Санду проведёт консультации с парламентскими фракциями для выдвижения кандидатуры нового главы правительства. До утверждения нового состава действующие министры продолжат выполнять свои обязанности.

Экс-премьер Молдавии выступил с первым после отставки заявлением.

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