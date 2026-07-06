Рябков: Трампа заинтересовала готовность РФ помочь в завершении войны с Ираном

Глава США Дональд Трамп в разговоре по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным с заинтересованностью слушал инициативу о помощи Москвы в завершении войны с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Журналисты поинтересовались у дипломата, какой была реакция американского лидера на предложение Путина оказать содействие в разрешении вопроса вокруг Ирана.
«Безусловно. Уважительная и заинтересованная реакция, я бы так сказал. Как они отреагируют в практическом плане — вопрос отдельный», — ответил Рябков.
При этом он добавил, что Штаты часто говорят одно, а после делают совершенно другое в ситуациях, когда нужно урегулировать мировые конфликты.
«Это распространяется на всю повестку дня, будь то украинский кризис, будь то ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран и Ормузский пролив, двусторонние так называемые раздражители, много очень неотвеченных вопросов к Вашингтону», — заключил дипломат.
Ранее Трамп заявил, что конец украинского конфликта намного ближе, чем многим кажется. По его словам, Вашингтон продолжает контактировать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.