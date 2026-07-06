Рябков: Трампа заинтересовала готовность РФ помочь в завершении войны с Ираном

«Это распространяется на всю повестку дня, будь то украинский кризис, будь то ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран и Ормузский пролив, двусторонние так называемые раздражители, много очень неотвеченных вопросов к Вашингтону», — заключил дипломат.