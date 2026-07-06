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На Курской АЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после атак БПЛА

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен после атаки БПЛА на градирню, сообщила пресс-служба станции.

Источник: РБК

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен после атаки БПЛА на градирню, сообщила пресс-служба станции.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте», — говорится в сообщении.

Этой ночью губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Курская АЭС-2 в Курчатове подверглась атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и РЭБ уничтожили 12 дронов, летевших в сторону города. Один дрон, по предварительным данным, попал в градирню строящегося второго энергоблока.

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