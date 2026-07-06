СК начал расследование после удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Следователи СК РФ приступают к расследованию обстоятельств преднамеренной атаки украинских формирований на пассажирский автобус в Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что все причастные к этому нападению будут установлены и привлечены к ответственности.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве, комментируя последствия удара беспилотника ВСУ по мирным гражданам на автодороге Никольское — Таврово.
По сообщениям органов исполнительной власти, в результате взрыва пострадали мирные жители, находившиеся в салоне. На месте происшествия уже начаты следственные действия, направленные на фиксацию доказательств очередного преступления киевского режима против гражданского населения России.
Напомним, что подробности трагедии ранее озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем аккаунте на платформе «Макс». По его информации, под удар попал обычный рейсовый транспорт, а среди раненых оказалась годовалая девочка.
«У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое», — сообщил Шуваев.
Позже региональный оперативный штаб уточнил в своем аккаунте на платформе «Макс», что число пострадавших при атаке на автобус увеличилось до семи человек. В детскую областную клиническую больницу был госпитализирован 16-летний юноша с осколочным ранением голени, а еще один ребенок — 10-летний мальчик — получил тяжелую минно-взрывная травму и акубаротравму. По данным оперштаба, атаки украинских беспилотников продолжились и в других районах области, где под удары попали жилые дома, предприятия и личные автомобили граждан.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
«Покушение на жизнь гражданских жителей, как и атака на гражданский транспорт, является тяжким военным преступлением», — написал Родион Мирошник в своем Telegram-канале.