СК начал расследование после удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Позже региональный оперативный штаб уточнил в своем аккаунте на платформе «Макс», что число пострадавших при атаке на автобус увеличилось до семи человек. В детскую областную клиническую больницу был госпитализирован 16-летний юноша с осколочным ранением голени, а еще один ребенок — 10-летний мальчик — получил тяжелую минно-взрывная травму и акубаротравму. По данным оперштаба, атаки украинских беспилотников продолжились и в других районах области, где под удары попали жилые дома, предприятия и личные автомобили граждан.