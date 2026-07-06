Зеленский заявил, что исход конфликта на Украине решит «только воздух»

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать Киеву все запасы ракет для зенитных комплексов Patriot. Он заявил, что тысячи таких боеприпасов хранятся на складах по всему миру в ожидании гипотетических угроз, тогда как Украине они нужны немедленно.