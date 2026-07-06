Зеленский заявил, что исход конфликта на Украине решит «только воздух»

Владимир Зеленский заявил, что исход боевых действий на Украине решится в воздухе. В интервью Financial Times он сообщил, что характер конфликта изменился.
«Когда фронт в значительной степени статичен, а противник не может свободно действовать на море, остаётся только воздух», — заявил Зеленский. По его словам, конфликт вступил в новую фазу, где главная битва — за небо.
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать Киеву все запасы ракет для зенитных комплексов Patriot. Он заявил, что тысячи таких боеприпасов хранятся на складах по всему миру в ожидании гипотетических угроз, тогда как Украине они нужны немедленно.
Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании в одном из командных пунктов поручил продолжить нанесение массированных групповых ударов по Украине.