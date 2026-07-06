Глава Белгородской области рассказал о беседе с Путиным перед назначением

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Белгородской области Александру Шуваеву обеспечить безопасность региона, но «не воевать, а управлять», об этом Шуваев рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Мы долго беседовали, около часа. Ставились конкретные задачи, перечень поручений. Основное — это обеспечение безопасности, развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны. Второе — развитие региона, в первую очередь экономики. Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается. Например, агрохолдинги сейчас частично не могут обрабатывать свои земли в приграничных районах. Также демография», — рассказал Шуваев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, была ли какая-либо «болевая точка», которую необходимо решить, Шуваев передал слова президента: «ты идешь управлять регионом, а не воевать».
Также он прокомментировал отставку своего предшественника Вячеслава Гладкова, покинувшего пост 13 мая. «Отношение к нему у жителей в основном было хорошее. Полагаю, его хотели повысить в должности, поэтому он пошел дальше», — сказал Шуваев.
26 июня президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.
Отвечая на вопрос о выстраивании коммуникаций с населением, как это делал его предшественник, например, возможных записях «кружочков» в Telegram, Шуваев ответил, что никогда этого не делал. «Я лучше что-то сделаю в реальности, чем буду показывать, какой я красивый и хороший. Мне этого не надо. С людьми я и так разговариваю, и во всех муниципальных округах провожу близкое общение», — сказал он.
В ходе интервью врио губернатора Белгородской области также ответил на вопрос, связанный с тем, что несколько бывших заместителей Гладкова стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве при строительстве защитных сооружений. «На одном из совещаний я уже сказал: сам не ворую и никому не дам, не позволю этого делать. Есть закон, пусть отвечают», — сказал он.
Фигурантами уголовных дел стали два заместителя Вячеслава Гладкова — Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин. По данным следствия, фигуранты похитили деньги при строительстве фортификационных сооружений «на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной».
Зайнуллина обвиняют в хищении не менее 32 млн руб. в составе группы, из которых, по данным следствия, до 4 млн руб. были похищены им лично. Базарова и его предполагаемых подельников обвиняют в хищении более 251 млн руб.
Фортификационные сооружения на границе с Украиной в Белгородской области начали строить в октябре 2022 года. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал их «засечной чертой». По его словам, на это выделили 10 млрд руб. О завершении строительства губернатор рассказал в марте 2023-го. В мае прошлого года глава региона заявил, что проверка выявила нарушения при строительстве на сумму 109 млн руб., а подрядчики завышали объемы работ. Позже ряд организаций вернули средства в бюджет.
Отвечая на вопрос о ситуации с бензином в регионе, Шуваев заявил о локальных перебоях с наличием и отпуском отдельных марок топлива на АЗС, однако, по его словам, «в целом (ситуация) остается стабильной и контролируемой». «Чтобы топлива хватило всем, вводим временное ограничение: не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки на одну заправку. Для жителей приграничных округов при этом сохраняется возможность заправлять топливо в канистры. Бензин должен быть в наличии и хватать его должно всем», — указал он.
Шуваев до назначения был вице-губернатором Иркутской области и участником образовательной программы «Время героев», созданной для подготовки участников военной операции для работы на руководящих должностях в органах власти. Шуваев — генерал-майор, участвовал в военной операции на Украине, к 2022-му году он был командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
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