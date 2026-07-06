Глава Белгородской области рассказал о беседе с Путиным перед назначением

Отвечая на вопрос о выстраивании коммуникаций с населением, как это делал его предшественник, например, возможных записях «кружочков» в Telegram, Шуваев ответил, что никогда этого не делал. «Я лучше что-то сделаю в реальности, чем буду показывать, какой я красивый и хороший. Мне этого не надо. С людьми я и так разговариваю, и во всех муниципальных округах провожу близкое общение», — сказал он.