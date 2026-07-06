Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В регионах России за день сбили 116 дронов

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили в регионах России, в том числе в Омской области, 116 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили в регионах России, в том числе в Омской области, 116 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Все сбитые аппараты были беспилотного типа. Их уничтожили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Краснодарском крае, в московском регионе, в Башкортостане и Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше