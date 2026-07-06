В регионах России за день сбили 116 дронов

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили в регионах России, в том числе в Омской области, 116 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
Все сбитые аппараты были беспилотного типа. Их уничтожили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Краснодарском крае, в московском регионе, в Башкортостане и Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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