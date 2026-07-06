Основатель ВЭФ Клаус Шваб обнаружил у себя дома подслушивающее устройство

Клаус Шваб, основавший ВЭФ и возглавлявший его более 50 лет, в апреле прошлого года ушел в отставку, объяснив это преклонным возрастом и желанием отдохнуть. Вскоре после этого стало известно о внутреннем расследовании, которое было начато после того, как руководство ВЭФ получило анонимное письмо. В нем утверждалось, что семья Шваб использовала служебные средства в личных целях, в том числе тратила их на роскошный отдых.