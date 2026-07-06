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Основатель ВЭФ Клаус Шваб обнаружил у себя дома подслушивающее устройство

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал в полицию Женевы заявление о возбуждении уголовного дела, заявив, что обнаружил подслушивающее устройство в своем домашнем кабинете. Как сообщает Bloomberg, устройство находилось в частном доме господина Шваба в Женеве, который расположен недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. Заявление о возбуждении дела 88-летний Клаус Шваб подал против неизвестных лиц. Первоначальная проверка показала, что устройство, скорее всего, было установлено в течение последних трех лет.

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб подал в полицию Женевы заявление о возбуждении уголовного дела, заявив, что обнаружил подслушивающее устройство в своем домашнем кабинете. Как сообщает Bloomberg, устройство находилось в частном доме господина Шваба в Женеве, который расположен недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. Заявление о возбуждении дела 88-летний Клаус Шваб подал против неизвестных лиц. Первоначальная проверка показала, что устройство, скорее всего, было установлено в течение последних трех лет.

Клаус Шваб, основавший ВЭФ и возглавлявший его более 50 лет, в апреле прошлого года ушел в отставку, объяснив это преклонным возрастом и желанием отдохнуть. Вскоре после этого стало известно о внутреннем расследовании, которое было начато после того, как руководство ВЭФ получило анонимное письмо. В нем утверждалось, что семья Шваб использовала служебные средства в личных целях, в том числе тратила их на роскошный отдых.

Господин Шваб отрицал эти обвинения. В августе прошлого года попечительский совет ВЭФ сообщил, что внутреннее расследование не выявило существенных правонарушений со стороны Клауса Шваба. По данным организации, ее основатель и бывший глава допустил лишь незначительные растраты средств форума.

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