Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 116 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Российские силы ПВО сбили 116 дронов ВСУ над 13 регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за день сбили 116 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в понедельник, 6 июля.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники противника были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Ленинградской, Тульской, Омской, Смоленской, Тверской областей. Также БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Московской областью, Башкортостаном, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО сбили 519 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь с 5 на 6 июля.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше