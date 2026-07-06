Силы ПВО сбили 116 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Российские средства противовоздушной обороны за день сбили 116 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в понедельник, 6 июля.
«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО сбили 519 беспилотников ВСУ над регионами России в ночь с 5 на 6 июля.
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