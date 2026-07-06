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Зеленский обвинил Европу в халатности

Владимир Зеленский обвинил Европу в халатности из-за проблем с поставками ракет для систем ПВО.

Владимир Зеленский обвинил Европу в халатности из-за проблем с поставками ракет для систем ПВО. Интервью он дал Financial Times.

По его словам, противовоздушная оборона сейчас остаётся главной слабостью Киева. Зеленский пообещал добиваться от стран НАТО поддержки в создании собственных систем ПВО и предложил наладить лицензионное производство ракет.

«Европе следует прекратить проявлять халатность в этом отношении. Ей следует делиться технологиями и промышленным потенциалом, потому что “Патриотов” никогда не хватит на всех», — высказался он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призывал альянс передать Киеву все запасы ракет для Patriot.

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