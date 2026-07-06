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Стубб: удары ВСУ вглубь России могут приблизить завершение конфликта

Страны НАТО поддерживают продолжающиеся удары Украины вглубь России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его словам, растущее число атак может побудить Москву вернуться к переговорам.

Страны НАТО поддерживают продолжающиеся удары Украины вглубь России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. По его словам, растущее число атак может побудить Москву вернуться к переговорам.

Господин Стубб уверен, что Киев сейчас находится в «наилучшем положении» с начала боевых действий. «Я думаю, все (лидеры НАТО.— “Ъ”) понимают, почему Украина делает это. Все верят, что нам нужно наращивать давление», — сказал финский президент. По его мнению, Украина не только укрепила свою переговорную позицию, но и побудила США изменить стратегическое видение конфликта.

Накануне источники газеты сообщали, что американская разведка также помогала Украине прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории страны. По словам одного из собеседников FT, США рассматривают удары украинских БПЛА как инструмент, благодаря которому удастся повлиять на российскую экономику и приблизить подписание мирного соглашения.

Урегулирование конфликта России и Украины обсудят участники саммита НАТО в Анкаре 7−8 июля. В последний день мероприятия американский президент Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным Reuters, после этого он намерен вновь связаться с президентом России Владимиром Путиным и попробовать договориться о завершении украинского конфликта.

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