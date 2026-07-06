Стубб: удары ВСУ вглубь России могут приблизить завершение конфликта

Господин Стубб уверен, что Киев сейчас находится в «наилучшем положении» с начала боевых действий. «Я думаю, все (лидеры НАТО.— “Ъ”) понимают, почему Украина делает это. Все верят, что нам нужно наращивать давление», — сказал финский президент. По его мнению, Украина не только укрепила свою переговорную позицию, но и побудила США изменить стратегическое видение конфликта.