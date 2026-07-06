Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский забил тревогу из-за случившегося под Киевом после ударов России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал факт вторичной детонации в городе Вишневое в Киевской области.

Источник: Reuters

«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал он в Telegram-канале.

Глава киевского режима добавил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло.

В ночь на понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам ТЭК и ВПК в Киеве и области. Среди пораженных целей — склад ГСМ в Вишневом. Из города вывезли 500 человек.

Украинские СМИ сообщали, что после взрывов существенно ухудшилось качество воздуха, а жителей призвали закрыть окна. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил, что на складе хранились в том числе боеприпасы с обедненным ураном.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.