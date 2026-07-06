Зеленский забил тревогу из-за случившегося под Киевом после ударов России

«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима добавил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло.
В ночь на понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам ТЭК и ВПК в Киеве и области. Среди пораженных целей — склад ГСМ в Вишневом. Из города вывезли 500 человек.
Украинские СМИ сообщали, что после взрывов существенно ухудшилось качество воздуха, а жителей призвали закрыть окна. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* заявил, что на складе хранились в том числе боеприпасы с обедненным ураном.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.