Греческая оппозиция потребовала отставки советника премьера после разговора с российскими пранкерами

В разговоре с греческими СМИ Танос Докос настаивал на том, что он говорил с пранкерами по видеосвязи. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, в свою очередь, утверждали, что всю информацию советник премьера предоставил в электронном письме. Среди партий, которые призвали снять господина Докоса с должности после инцидента, — левоцентристское Всегреческое социалистическое движение.