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Продажу топлива по QR-кодам начали вводить в Нижегородской области

В Нижегородской области введут отпуск топлива по QR-кодам.

В Нижегородской области введут отпуск топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Решение принято по итогам совещания оперштаба. Новую систему сначала протестируют на ограниченной территории.

«Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита», — заявил Никитин.

После отладки системы власти решат, стоит ли масштабировать её на всю область.

Ранее в Омской области временно запрещали заправку в канистры, чтобы пресечь ажиотаж.