Львов задержанного соперника Пашиняна перевезли в Ереванский зоопарк

Львов, принадлежащих экс-кандидату в президенты Армении и лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, доставили в зоопарк Еревана. Об этом сообщила мэрия города.
Сам Царукян задержан, следствие намерено просить суд отправить его под арест, заявил адвокат политика Ерем Саркисян, передает ТАСС. Как сообщил следственный комитет, Царукяна обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
«В ходе следственных действий, по предложению мэрии Еревана, животные, содержавшиеся в частном доме, были переданы в зоопарк. Животные будут находиться под наблюдением и заботой специалистов», — сказано в сообщении.
На видео, опубликованном мэрией, видно, как несколько человек переносят лежащего без движения льва.
Следственный комитет сообщил, что из особняка Царукяна были изъяты 190 чучел различных животных и птиц, а также 3 льва и 1 тигр, которые были перевезены в зоопарк.
Как рассказала пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян, животных усыпили и перевезли в зоопарк сотрудники Инспекционного органа охраны природы. По ее словам, в особняке Царукяна животные имели лучшие условия содержания.
6 июля Следственный комитет Армении сообщил о проведении обысков в доме Царукяна. Следственные действия также прошли по 70 другим адресам, в том числе почти во всех компаниях концерна «Мульти Груп» и в квартирах директоров этих организаций.
На парламентских выборах, прошедших в июне, «Процветающая Армения» Царукяна получила 3,996% голосов. Партия не смогла пройти в парламент, так как набрала меньше требуемых 4%. Позднее Тоноян сообщили о намерении обжаловать решение ЦИК об аннулировании голосов на двух участках.
Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов.
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