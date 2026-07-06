В Нижегородской области решили попробовать пилот с QR-кодами на бензин

Среди мер, которые власти Нижегородской области наметили для стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива, оказался и пилотный проект введения QR-кодов для продажи бензина на одной из территорий региона.
Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита», — написал глава региона.
Он заверил, что после отладки системы ее можно будет распространить на весь региона.
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