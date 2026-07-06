Рубио допустил, что скандал вокруг давления США на ФИФА затронут на саммите НАТО

Напомним, ФИФА отменила красную карточку Балогану после телефонного звонка из Белого дома президенту организации Джанни Инфантино. Бельгийская ассоциация пыталась оспорить это решение, но её апелляцию отклонили. Теперь форвард сможет сыграть в матче ⅛ финала против Бельгии, который состоится уже завтра. Стоит отметить, что ситуация явно очень веселит руководство США, а президент Штатов Дональд Трамп утверждает, будто ничего не указывал Инфантино. Саммит НАТО в Турции пройдёт 7−8 июля.