Зеленский пожаловался на повторный взрыв в Вишневом под Киевом

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на повторный взрыв, который произошел в городе Вишневом под Киевом. Об этом он написал в Telegram-канале 6 июля.
«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал экс-комик в публикации.
Как он уточнил, он уже обратился к украинским спецслужбам с требованием пояснить ситуацию.
Стоит отметить, что вторичный взрыв на месте поражения обычно происходит из-за наличия там боеприпасов или других взрывоопасных предметов.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по Киеву в ответ на террористические действия ВСУ. Российские военные поразили ряд объектов украинской армии и центров принятия решений. Операция проводилась с помощью оружия воздушного и морского базирования, а также беспилотных устройств.