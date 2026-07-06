Зеленский пожаловался на повторный взрыв в Вишневом под Киевом

Ранее сайт KP.RU сообщал, что 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по Киеву в ответ на террористические действия ВСУ. Российские военные поразили ряд объектов украинской армии и центров принятия решений. Операция проводилась с помощью оружия воздушного и морского базирования, а также беспилотных устройств.