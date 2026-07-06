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Зеленский пожаловался на повторный взрыв в Вишневом под Киевом

Зеленский потребовал от украинских спецслужб разъяснить, почему в Вишневом случился второй взрыв.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на повторный взрыв, который произошел в городе Вишневом под Киевом. Об этом он написал в Telegram-канале 6 июля.

«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал экс-комик в публикации.

Как он уточнил, он уже обратился к украинским спецслужбам с требованием пояснить ситуацию.

Стоит отметить, что вторичный взрыв на месте поражения обычно происходит из-за наличия там боеприпасов или других взрывоопасных предметов.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по Киеву в ответ на террористические действия ВСУ. Российские военные поразили ряд объектов украинской армии и центров принятия решений. Операция проводилась с помощью оружия воздушного и морского базирования, а также беспилотных устройств.