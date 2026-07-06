Варшава заявила о вернувшемся интересе Киева к обмену дронов на МиГ-29

Украина снова выразила заинтересованность в обмене своих беспилотных технологий на польские истребители МиГ-29, сейчас ведутся переговоры. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает PAP.
«Я думал, что переговоры уже зайдут в тупик, но на прошлой неделе, может быть, наша четкая и жесткая позиция по этому вопросу, дает шанс на дальнейшее обсуждение. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они все-таки заинтересованы», — сказал министр.
Он добавил, что Польша уже направила свои предложения о поставке беспилотников в ближайшие два года, поэтому такой обмен вполне осуществим, однако речь должна идти именно об обмене, а не об односторонней передаче с польской стороны.
В декабре 2025 года Генштаб польской армии сообщил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о передаче украинской стороне истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные и ракетные технологии.
Позже польское Минобороны заявило, что сделка не состоялась, поскольку Украина ничего Польше не передала. Отмена сделка произошла на фоне конфликта польского и украинского руководства по поводу решения Киева назвать подразделение ВСУ в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), которая участвовала в геноциде поляков.
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