Варшава заявила о вернувшемся интересе Киева к обмену дронов на МиГ-29

«Я думал, что переговоры уже зайдут в тупик, но на прошлой неделе, может быть, наша четкая и жесткая позиция по этому вопросу, дает шанс на дальнейшее обсуждение. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они все-таки заинтересованы», — сказал министр.