Reuters: ОАЭ рекордно нарастили добычу нефти после выхода из ОПЕК

По данным Reuters, в июне этого года ОАЭ приблизились к результатам апреля 2020 года. Нефтяники в Эмиратах также превзошли показатели, достигнутые в последний месяц до начала блокировки Ормузского пролива из-за эскалации в Иране. В феврале 2026 года ОАЭ добывали 3,64 млн баррелей в сутки.