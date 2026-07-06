В апреле Владимир Зеленский подписал закон, касающийся так называемых «Основ национального сопротивления». Данный документ предусматривает введение соответствующей школьной дисциплины и системы военной подготовки граждан в школах и высших учебных заведениях. В программу обучения включены практические занятия, в том числе стрельбы на полигонах и в тирах.
«Киевский режим из сегодняшних школьников, студентов и не только готовит не просто будущий военный контингент, но и “агентов” для дальнейшей диверсионной и террористической деятельности на освобождаемых территориях, в том числе и Харьковской области», — заявил Ганчев.
Как уточнил глава администрации, школьников начнут обучать военной топографии, современным военным технологиям, работе с беспилотными летательными аппаратами, а также основам тактики и навыкам ближнего боя. Обучение будет проходить на базе специальных центров в Киевской и Закарпатской областях. Одним из кураторов программы является руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).