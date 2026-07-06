Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, сообщило сирийское государственное телевидение.
Отмечается, что он стал первым западным лидером, который посетил Сирию после смены власти в стране в декабре 2024 года.
Сообщается, что у Макрона запланированы переговоры с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа. Президент Франции собирается призвать Дамаск «играть более активную роль в снижении напряженности в регионе», говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом и обсудил вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего взаимодействия.
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