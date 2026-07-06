Минобороны Британии заявило о сближении российского Ту-142 с авианосцем

В Минобороны Британии заявили, что самолёт сбросил несколько гидроакустических буев и не выходил на связь на международных частотах безопасности. Для перехвата с авианосца HMS Prince of Wales подняли два истребителя F-35, которые сопроводили российский самолёт до выхода из района.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что все полёты ВКС выполняются в строгом соответствии с международными нормами.
Ранее авианосец HMS Prince of Wales ВМС Великобритании вышел из строя в ходе учений НАТО в Северной Атлантике. Причиной названа «незначительная техническая проблема с гребным валом», из-за которой экипаж остановился в норвежском Ставангере для ремонта.
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