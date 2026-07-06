В доме основателя Всемирного экономического форума обнаружили прослушку

По данным документов, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal, 88-летний Шваб пытается вернуться в ВЭФ. Он направил членам совета директоров форума письма с требованиями предоставить ему консультативную роль, влияющую на выбор будущего руководства, и пригрозив судебным иском. Он также добивается возврата доступа в помещения ВЭФ, восстановления личной охраны и компенсации половины судебных издержек, пишет газета.