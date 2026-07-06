В доме основателя Всемирного экономического форума обнаружили прослушку

Устройство нашли во время плановой проверки безопасности в доме Шваба недалеко от штаб-квартиры ВЭФ, жалоба подана против неустановленных лиц, говорится в заявлении представителя.
По предварительным данным, его установили в течение последних трех лет, передает Bloomberg. Правоохранители начали расследование. Представитель Шваба отметил, что выводы о происхождении устройства пока делать рано.
Как пишет Bloomberg, инцидент добавляет новые детали в уход Шваба из ВЭФ на фоне обвинений в финансовых нарушениях, несмотря на то что он был оправдан после многомесячного расследования.
По данным документов, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal, 88-летний Шваб пытается вернуться в ВЭФ. Он направил членам совета директоров форума письма с требованиями предоставить ему консультативную роль, влияющую на выбор будущего руководства, и пригрозив судебным иском. Он также добивается возврата доступа в помещения ВЭФ, восстановления личной охраны и компенсации половины судебных издержек, пишет газета.
Ранее пост главы ВЭФ покинул и бывший руководитель форума Бёрге Бренде из-за упоминания в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили по целому ряду статей в связи с сексуальным насилием.
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