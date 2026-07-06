Суд запретил жене премьера Испании ехать на саммит НАТО в Турцию

20 июня в отношении Гомес было начато разбирательство по подозрению в растрате, использовании связей, незаконном присвоении и коррупции в бизнесе. В качестве меры пресечения у неё изъяли паспорт и запретили покидать страну. Жена премьера просила разрешить ей поехать сначала на саммит, а затем в Лондон на выпускной дочери. Суд позволил только поездку в Великобританию, после которой она обязана сдать паспорт обратно.