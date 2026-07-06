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Суд запретил жене премьера Испании ехать на саммит НАТО в Турцию

Судья Хуан Карлос Пейнадо отказал супруге премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонье Гомес в разрешении на поездку в Анкару для участия в саммите НАТО в качестве сопровождающей мужа. Об этом говорится в судебном постановлении.

Источник: Life.ru

20 июня в отношении Гомес было начато разбирательство по подозрению в растрате, использовании связей, незаконном присвоении и коррупции в бизнесе. В качестве меры пресечения у неё изъяли паспорт и запретили покидать страну. Жена премьера просила разрешить ей поехать сначала на саммит, а затем в Лондон на выпускной дочери. Суд позволил только поездку в Великобританию, после которой она обязана сдать паспорт обратно.

«Отказать в разрешении на поездку в Анкару», — говорится в постановлении суда.

Саммит НАТО 2026 года проходит 7−8 июля в Анкаре на территории Президентского комплекса, с участием глав 32 стран-членов и ключевых партнёров альянса.

Напомним, суд передал дело супруги премьер-министра Испании Бегоньи Гомес присяжным, изъяв у неё паспорт и обязав являться в суд дважды в месяц, по обвинениям в торговле влиянием, коррупции и растрате. Расследование началось в 2024 году по заявлению организации «Чистые руки», но Гомес отвергает обвинения, называя их политически мотивированными. Обвинение требует для супруги премьер-министра Бегоньи Гомес 24 года тюрьмы, а также запросило 22 года для её помощницы и бизнесмена, обвиняемых в соучастии. Иск подан ультракатолической ассоциацией Hazte Oir.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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