Стубб: все лидеры НАТО одобряют атаки Украины вглубь России

«Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — сказал он.
Стубб также предупредил, что эскалация конфликта остается вероятной. В НАТО, по его словам, рассматривают различные варианты развития событий.
Ранее, как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, ВСУ при помощи американских разведывательных данных формируют маршруты для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью нанесения ударов по объектам в России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» указывал, что Европа всеми способами пытается затянуть время для достижения «боеготовности» к 2030 году. Глава МИД привел слова начальника бельгийского Генштаба, который, по его выражению, цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».
Лавров добавил, что международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.