Министр иностранных дел Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» указывал, что Европа всеми способами пытается затянуть время для достижения «боеготовности» к 2030 году. Глава МИД привел слова начальника бельгийского Генштаба, который, по его выражению, цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».