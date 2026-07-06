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Стубб: все лидеры НАТО одобряют атаки Украины вглубь России

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times заявил, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России.

Источник: AP 2024

«Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — сказал он.

Стубб также предупредил, что эскалация конфликта остается вероятной. В НАТО, по его словам, рассматривают различные варианты развития событий.

Ранее, как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, ВСУ при помощи американских разведывательных данных формируют маршруты для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью нанесения ударов по объектам в России.

В конце июня заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что стратегическое поражение России является главной задачей Евросоюза и Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» указывал, что Европа всеми способами пытается затянуть время для достижения «боеготовности» к 2030 году. Глава МИД привел слова начальника бельгийского Генштаба, который, по его выражению, цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».

Лавров добавил, что международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

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