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Киев решился обменять свои беспилотники на польские истребители МиГ-29

Польша располагает 14 истребителями МиГ-29, ресурс которых будет исчерпан до 2028 года, поэтому Варшава предложила Киеву обмен самолетов на беспилотные аппараты.

Источник: Аргументы и факты

Киев выразил готовность передать Варшаве БПЛА в обмен на истребители МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года», — сказал он.

Глава польского оборонного ведомства уточнил, что на вооружении страны находятся 14 истребителей МиГ-29, чей эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан до 2028 года.

«Польское предложение было очень ясное — МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров», — отметил министр.

По его оценке, до этого переговорный процесс находился в тупике, однако события минувшей недели позволяют рассчитывать на продолжение диалога.

Ранее сообщалось, что Польша снизила военную помощь Украине в 15 раз.

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