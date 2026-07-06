Киев решился обменять свои беспилотники на польские истребители МиГ-29

Киев выразил готовность передать Варшаве БПЛА в обмен на истребители МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года», — сказал он.
Глава польского оборонного ведомства уточнил, что на вооружении страны находятся 14 истребителей МиГ-29, чей эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан до 2028 года.
«Польское предложение было очень ясное — МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров», — отметил министр.
По его оценке, до этого переговорный процесс находился в тупике, однако события минувшей недели позволяют рассчитывать на продолжение диалога.
Ранее сообщалось, что Польша снизила военную помощь Украине в 15 раз.