В Запорожье возник крупный пожар

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Крупный пожар возник после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило издание «Страна».
В Telegram-канале издание опубликовало кадры, на которых видно возгорание. Перед этим сообщалось о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
В настоящее время масштабный пожар также наблюдается в Днепропетровской области.
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