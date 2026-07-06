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Глава Минобороны Польши опроверг передачу очереди на Patriot Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила Киеву свою очередь на покупку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Польша не передавала никому своего места в очереди на приобретение вооружений в США. Он отметил, что все действия Варшавы направлены на максимально быстрое получение заказанных ракет и другой техники. Косиняк-Камыш также сообщил, что Польша предпринимает усилия для переноса производства ракет Patriot на европейский континент.

«Польша не отдала никакого места в очереди. Все действия, которые мы предпринимаем, служат для того, чтобы в Польшу как можно быстрее попали ракеты и всё вооружение, которое мы заказываем», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подтвердил факт передачи Киеву ракет для ЗРК Patriot производства США и уступки своей очереди на их закупку у американских производителей. По его словам, решение было принято весной текущего года. Пшидач выразил сожаление в связи с этим, отметив, что уступка очереди негативно отразилась на обороноспособности республики и теперь полякам придётся ждать дольше. Чиновник также уточнил, что украинская сторона находилась в очереди позади Польши.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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