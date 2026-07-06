Глава Минобороны Польши опроверг передачу очереди на Patriot Украине

Ранее сообщалось, что глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подтвердил факт передачи Киеву ракет для ЗРК Patriot производства США и уступки своей очереди на их закупку у американских производителей. По его словам, решение было принято весной текущего года. Пшидач выразил сожаление в связи с этим, отметив, что уступка очереди негативно отразилась на обороноспособности республики и теперь полякам придётся ждать дольше. Чиновник также уточнил, что украинская сторона находилась в очереди позади Польши.