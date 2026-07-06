Лантратова обратилась в ООН после удара по автобусу под Белгородом

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до семи человек. По данным оперативного штаба региона, среди госпитализированных оказался 16-летний юноша с осколочным ранением головы. Удар пришёлся по автобусу на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе.