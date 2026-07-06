Лантратова обратилась в ООН после удара по автобусу под Белгородом

О подготовке обращений к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека организации Ванессе Фрезье омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.
«Направили очередные обращения в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области 6 июля. Снова пострадали мирные жители, снова серьёзные ранения у детей», — написала Лантратова.
Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до семи человек. По данным оперативного штаба региона, среди госпитализированных оказался 16-летний юноша с осколочным ранением головы. Удар пришёлся по автобусу на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе.
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