ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в Газе и передаче власти

При этом глава МИД Израиля Гидеон Саар написал в соцсети Х, что такой шаг ХАМАС направлен на «недопущение собственного разоружения» группировки. «ХАМАС стремится воспроизвести в Газе “модель “Хезболлы”: технократическая администрация будет отвечать за вывоз мусора и прочие муниципальные услуги, тогда как ХАМАС останется доминирующей военной силой. До тех пор, пока ХАМАС сохраняет оружие, любое гражданское правительство будет, разумеется, действовать под его диктовку”, — написал израильский министр.