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На Кубе произошел масштабный блэкаут

Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, сообщила компания-оператор на своей странице в X. Причины, по которым прекратилась подача электроэнергии, не приводятся.

Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, сообщила компания-оператор на своей странице в X. Причины, по которым прекратилась подача электроэнергии, не приводятся.

Компания заявила, что идет расследование причин отключения электроэнергии. Информацию подтвердило Министерство энергетики страны. В ведомстве заверили, что сейчас идут восстановительные работы.

Reuters отмечает, что перебои в электроснабжении страны участились в последние полгода. Отчасти это связано с некачественно настроенной энергосетью, но по большей части — с нефтяной блокадой со стороны США. В середине мая кубинское правительство сообщало об исчерпании запасов топлива на острове. Министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья предупреждал о возможной гуманитарной катастрофе на острове.

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