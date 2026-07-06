В центре Стамбула прошла акция против саммита НАТО

Сторонники Партии освобождения народа (HKP) коммунистического толка собрались на центральной площади Бешикташ у паромных причалов с флагами и плакатами.
За акцией наблюдали порядка 20 полицейских со щитами, но акция завершилась мирно.
Во вторник в Анкаре стартует очередной саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет объявлено о новой помощи Киеву.
В воскресенье в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов состоялись масштабные демонстрации против саммита, не обошлось без задержаний. В частности, HKP сообщила, что 19 задержанных активистов были задержаны в Анкаре, Турецкая коммунистическая партия сообщила о 145 задержанных.