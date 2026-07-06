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В центре Стамбула прошла акция против саммита НАТО

СТАМБУЛ, 6 июл — РИА Новости. Активисты провели в понедельник в центре Стамбула демонстрацию против саммита НАТО, который во вторник открывается в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Ibrahim Uzun/CC0

Сторонники Партии освобождения народа (HKP) коммунистического толка собрались на центральной площади Бешикташ у паромных причалов с флагами и плакатами.

«Прочь из нашей страны, организация кровавых войн, развязанных империалистическими бандитами из США и ЕС!» — гласили плакаты.

За акцией наблюдали порядка 20 полицейских со щитами, но акция завершилась мирно.

Во вторник в Анкаре стартует очередной саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет объявлено о новой помощи Киеву.

В воскресенье в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов состоялись масштабные демонстрации против саммита, не обошлось без задержаний. В частности, HKP сообщила, что 19 задержанных активистов были задержаны в Анкаре, Турецкая коммунистическая партия сообщила о 145 задержанных.

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