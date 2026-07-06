Трамп: урегулирование конфликта на Украине обсудят на саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение боевых действий на Украине «намного ближе», чем принято думать. По его словам, к урегулированию конфликта стремятся как в Москве, так и в Киеве. По информации Associated Press, глава Белого дома намерен как можно быстрее добиться мира. В его планах — встреча с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и новый разговор с Владимиром Путиным.