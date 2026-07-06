Польша отказалась уступать Украине очередь на покупку ракет для ЗРК Patriot

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила Украине свою очередь на покупку американских ракет для ЗРК Patriot. Заявление прозвучало после того, как сразу два польских политика высказались о передаче Киеву позиций в очереди на поставки.
«Польша не отдала никакого места в очереди. Все действия, которые мы предпринимаем, служат для того, чтобы в Польшу как можно быстрее попали ракеты и всё вооружение, которое мы заказываем», — сказал министр.
Он добавил, что страна также работает над тем, чтобы перенести производство ракет Patriot в Европу.
Ранее вице-спикер сейма от «Конфедерации» Кшиштоф Босак заявил, что Польша отдала Украине уже купленные ракеты для Patriot. Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Марчин Пшидач также утверждал, что страна в своё время уступила Киеву место в очереди на закупку.