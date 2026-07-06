Аш-Шараа рассчитывает на помощь Франции в инфраструктурных проектах

БЕЙРУТ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назвал визит своего французского коллеги Эмманюэля Макрона в Дамаск «важным событием в двусторонних отношениях».
«По итогам переговоров будут подписаны соглашения, и мы рассчитываем, что Франция окажет содействие в реализации инфраструктурных проектов и налаживании работы банковского сектора», — сообщил глава арабской республики в интервью французскому телеканалу BFMTV, выдержки из которого приводит его пресс-служба.
По словам аш-Шараа, Сирия сейчас находится на этапе восстановления и обладает значительными людскими ресурсами. «Нам необходима поддержка в области технологий, и Франция входит в число наиболее передовых стран в этой сфере, — отметил он. — Есть много других секторов, в развитии которых Франция может принять участие».
Макрон прибыл в понедельник вечером в Дамаск и заявил, что намерен обсудить со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа «открытие новой главы мира и стабильности на Ближнем Востоке». Он подтвердил приверженность Франции поддержке сирийского народа «в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться плюрализма и мира со своими соседями».
Макрона сопровождает делегация французских бизнесменов, которые примут участие в круглом столе, посвященном послевоенному восстановлению и реконструкции Сирии.