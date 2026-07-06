Аш-Шараа рассчитывает на помощь Франции в инфраструктурных проектах

По словам аш-Шараа, Сирия сейчас находится на этапе восстановления и обладает значительными людскими ресурсами. «Нам необходима поддержка в области технологий, и Франция входит в число наиболее передовых стран в этой сфере, — отметил он. — Есть много других секторов, в развитии которых Франция может принять участие».