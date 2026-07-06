Блок Карапетяна осудил репрессии властей Армении против оппозиционера Царукяна

В понедельник пресс-секретарь ПА Ивета Тоноян сообщила журналистам о проведении обысков в доме Царукяна и в принадлежащем ему холдинге «Мульти групп». Адвокаты смогли получить доступ к подзащитному лишь через пять часов. Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС о проведении обысков по более чем 70 адресам в рамках расследования уголовных дел.