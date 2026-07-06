Блок Карапетяна осудил репрессии властей Армении против оппозиционера Царукяна

ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна выступил с заявлением, осуждающим политические репрессии армянских властей в отношении лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.
«Блок “Сильная Армения” осуждает политические репрессии, проводимые нынешними властями против лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, и обыски в его компаниях. Это еще один пример продолжающихся массовых политических преследований в стране. Главная цель продолжающихся репрессий со стороны нынешних властей — подавление оппозиционных сил. Использование правоохранительной системы в качестве политического оружия наносит серьезный удар по экономике страны и инвестиционному климату», — говорится в заявлении политической силы.
В блоке Карапетяна указали на очевидность того, что все эти действия властей не находят поддержки у населения. В политсиле в очередной раз подчеркнули, что Армении необходимы перемены, которые обеспечат верховенство права, независимое правосудие и благополучие общества.
Ранее уже 10 разных оппозиционных партий Армении выступили с заявлениями, в которых назвали действия властей в отношении лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Царукяна политическим преследованием и расправой.
В понедельник пресс-секретарь ПА Ивета Тоноян сообщила журналистам о проведении обысков в доме Царукяна и в принадлежащем ему холдинге «Мульти групп». Адвокаты смогли получить доступ к подзащитному лишь через пять часов. Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС о проведении обысков по более чем 70 адресам в рамках расследования уголовных дел.