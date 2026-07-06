Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек

Количество погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3,53 тыс. человек. Об этом сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
Число пострадавших превысило 16,7 тыс. человек. Без дома остались 17,8 тыс. венесуэльцев, следует из опубликованных политиком данных. Официальной статистики по числу пропавших без вести правительство страны до сих пор не предоставило. Согласно оценкам ООН, свыше 50 тыс. человек до сих пор не найдены.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. За ними последовали свыше 700 афтершоков. Самые сильные разрушения зафиксированы в городе Ла-Гуайра к северу от Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.